Forza Italia deve scegliere il proporzionale (Di venerdì 4 dicembre 2020) La storia non si ripete, ma alcune dinamiche della politica sono meccaniche, ripetitive. Per una bizzarra nemesi storica, oggi Forza Italia imbocca lo stesso labirinto in cui essa spinse il Partito Popolare nel 1994. Do you remember Rocco Buttiglione? Il suo Ppi aveva raccolto alle elezioni europee il dieci per cento dei voti, che parve una miseria all'intendenza nostalgica della grandeur democristiana. L'astro nascente allora era Silvio Berlusconi, che attirava con fascino suadente le correnti moderate del Ppi, da Formigoni a Fitto allo stesso Buttiglione; Romano Prodi tesseva la tela opposta, richiamando la sinistra popolare nella nascente alleanza di centro sinistra. Il resto lo fece la legge elettorale maggioritaria per le elezioni regionali, voluta da Leopoldo Elia per costringere il Ppi alla scelta e alla scissione. Oggi Forza ...

