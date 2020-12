Fortnite Stagione 5 Guida: Come funziona il nuovo sistema degli Incarichi (Di venerdì 4 dicembre 2020) Dopo avervi parlato di Come completare tutti gli Incarichi nella Stagione 5 di Fortnite, quest’oggi vogliamo soffermarci proprio sul funzionamento degli Incarichi, i quali hanno preso il posto delle vecchie Sfide e Schede Punti. Come funzionano gli Incarichi in Fortnite nella Stagione 5 Come anticipato non vi sono più Sfide e Schede punti ma gli Incarichi, i quali sono suddivisi per livello di rarità, proprio Come le armi. Gli Incarichi dunque sono catalogati Come segue: Arancioni: Incarichi leggendari a tempo Viola: Incarichi epici settimanali Blu: ... Leggi su gamerbrain (Di venerdì 4 dicembre 2020) Dopo avervi parlato dicompletare tutti glinella5 di, quest’oggi vogliamo soffermarci proprio sulmento, i quali hanno preso il posto delle vecchie Sfide e Schede Punti.no gliinnellaanticipato non vi sono più Sfide e Schede punti ma gli, i quali sono suddivisi per livello di rarità, propriole armi. Glidunque sono catalogatisegue: Arancioni:leggendari a tempo Viola:epici settimanali Blu: ...

