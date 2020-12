Fisco: Italia quinta per tassazione alta nei 15 Paesi Ocse (Di venerdì 4 dicembre 2020) La pressione fiscale è aumentata nel 2019 al 42,4% del PIL, cioè 0,5 punti percentuali al di sopra del 41,9% registrato nel 2018, In Spagna è al 34,6%, negli Usa al 24,5% Leggi su firenzepost (Di venerdì 4 dicembre 2020) La pressione fiscale è aumentata nel 2019 al 42,4% del PIL, cioè 0,5 punti percentuali al di sopra del 41,9% registrato nel 2018, In Spagna è al 34,6%, negli Usa al 24,5%

mariateresaro16 : RT @mariolavia: Italia viva chiede una verifica fra i leader dei partiti: “Non c’è accordo sulle riforme istituzionali, non c’è sul Mes e n… - mara_b77 : RT @Moonlightshad1: Dice Forbes, la prestigiosa rivista di economia americana, che 36 italiani hanno 130 miliardi di patrimonio che non ris… - Paolo_Improta : RT @Moonlightshad1: Dice Forbes, la prestigiosa rivista di economia americana, che 36 italiani hanno 130 miliardi di patrimonio che non ris… - enanias : RT @mariolavia: Italia viva chiede una verifica fra i leader dei partiti: “Non c’è accordo sulle riforme istituzionali, non c’è sul Mes e n… - enrico_farda : RT @mariolavia: Italia viva chiede una verifica fra i leader dei partiti: “Non c’è accordo sulle riforme istituzionali, non c’è sul Mes e n… -

Ultime Notizie dalla rete : Fisco Italia Fisco, Italia al quinto posto per tassazione elevata nell'OCSE Teleborsa I dati del fisco ora sono per tutti

L’Agenzia delle entrate mette a disposizione i propri dati e servizi alle pubbliche amministrazioni centrali e locali. Regioni, province, ...

Renziani all’attacco ma Conte si blinda "Rimpasto? I miei ministri sono i migliori"

Il premier: "Solo la parola mi fa rabbrividire". Italia Viva lamenta scarso coinvolgimento. Grillini nel caos, lasciano quattro eurodeputati ...

L’Agenzia delle entrate mette a disposizione i propri dati e servizi alle pubbliche amministrazioni centrali e locali. Regioni, province, ...Il premier: "Solo la parola mi fa rabbrividire". Italia Viva lamenta scarso coinvolgimento. Grillini nel caos, lasciano quattro eurodeputati ...