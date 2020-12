Firenze arancione da domenica | scoppia la polemica tra i negozianti

(Di venerdì 4 dicembre 2020) I più arrabbiati sono ancora una volta i commercianti che per cercare di vendere qualche camicia o un paio di scarpe per Natale dovranno aspettare. Vano quindi l'ultimo tentativo del ...

scichilol : RT @rep_firenze: Ora è ufficiale: la Toscana torna arancione il 6 dicembre [aggiornamento delle 16:34] - ruiciccio : RT @rep_firenze: Ora è ufficiale: la Toscana torna arancione il 6 dicembre [aggiornamento delle 16:34] - 055firenze : Vento e temporali, arriva una forte perturbazione: allerta arancione a Firenze #Firenze #allertameteo… - rep_firenze : Ora è ufficiale: la Toscana torna arancione il 6 dicembre [aggiornamento delle 16:34] - News_24it : FIRENZE - Lo annuncia il presidente della regione Eugenio Giani tramite i suoi canali social: La Toscana probabilme… -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze arancione

LA NAZIONE

Nel dettaglio, per la provincia di Lucca fino alla mezzanotte di sabato 5 l'allerta sara' arancione per forti piogge e il conseguente rischio idraulico e idrogeologico per le zone Serchio-Garfagnana-L ...Firenze: Una forte perturbazione interesserà la Toscana dal pomeriggio di oggi, venerdì 4 dicembre, per proseguire fino a domani, sabato 5, interessando progressivamente tutto il territorio regionale.