Fiorentina, Prandelli negativo al Covid: stop alla quarantena (Di venerdì 4 dicembre 2020) Cesare Prandelli è risultato negativo al Covid-19 e potrà tornare in panchina Attraverso una nota ufficiale, la Fiorentina ha comunicato che Cesare Prandelli è risultato negativo al Covid-19. stop così alla quarantena e l'allenatore potrà essere regolarmente in panchina lunedì sera contro il Genoa. «ACF comunica che nelle giornate di mercoledì, giovedì e venerdì Cesare Prandelli è stato sottoposto a test molecolare per la ricerca del Covid-19. I test effettuati hanno evidenziato in tutti e tre i casi risultato negativo, differentemente da quanto rilevato nella serata di martedì. Sulla base dell'analisi dei risultati ottenuti, trattandosi di una positività non ...

