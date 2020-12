Film in contemporanea in sala e in streaming: il mondo del cinema sta per cambiare (Di venerdì 4 dicembre 2020) Tutti i Film della Warner Bros previsti per il 2021 usciranno nello stesso giorno al cinema e in streaming, sulla piattaforma di loro proprietà: Hbo Max. Per quanto riguarda il cinema e la televisione è senza dubbio la notizia dell’anno, se non proprio degli ultimi dieci anni. Potenzialmente la più importante di sempre da quando arrivò il sonoro perché rivede come mai è capitato la posizione e il ruolo della sala cinematografica. Nonostante sia una misura provvisoria, come è stato scritto esplicitamente, che durerà solo un anno, è evidente che si è aperta una porta che non potrà mai più essere chiusa. Già la Universal aveva fatto un accordo con la grandissima catena di cinema Amc per fare lo stesso, ma ora Warner ha messo in piedi un piano in cui l’uscita ... Leggi su wired (Di venerdì 4 dicembre 2020) Tutti idella Warner Bros previsti per il 2021 usciranno nello stesso giorno ale in, sulla piattaforma di loro proprietà: Hbo Max. Per quanto riguarda ile la televisione è senza dubbio la notizia dell’anno, se non proprio degli ultimi dieci anni. Potenzialmente la più importante di sempre da quando arrivò il sonoro perché rivede come mai è capitato la posizione e il ruolo dellatografica. Nonostante sia una misura provvisoria, come è stato scritto esplicitamente, che durerà solo un anno, è evidente che si è aperta una porta che non potrà mai più essere chiusa. Già la Universal aveva fatto un accordo con la grandissima catena diAmc per fare lo stesso, ma ora Warner ha messo in piedi un piano in cui l’uscita ...

