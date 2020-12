FIGC | sospesi tutti i campionati giovanili fino al 10 gennaio

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Sospensione del settore giovanileal 10. Arriva il comunicato ufficiale della, di seguito i dettagli Non solo la Primavera, tutto il settore giovanile rimarrà fermoal 10. Come disposto dalla: «la sospensioneal 102021 delle gare in programma deiNazionali Under 18, Under 17, Under 16 e Under 15 riservati alle società di Serie A e B, Under 17, Under 16 e Under 15 riservati alle società di Serie C, Under 17 e Under 15 Femminile, Under 14 Pro e Under 13 Pro, confermando nel contempo la possibilità per le società di effettuare, ove consentito, le sedute di allenamento nel rispetto delle indicazioni previste dai protocolli federali vigenti». Leggi su Calcionews24.com