FIFA 21: Nomination POTM di Novembre della Premier League (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il sito ufficiale della Premier League, tramite una breve nota, ha svelato le Nomination per il Player Of The Month del mese di Novembre 2020. Ricordiamo che il vincitore riceverà una carta dedicata per la modalità FIFA 21 Ultimate Team e potrete riscattarla completando la Squad Building Challenges dedicata che probabilmente sarà reso disponibile nel mese di Dicembre 2020 da EA Sports. Potete esprimere la vostra preferenza tramite il seguente link. FIFA 21 è disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch ed è atteso per le piattaforme Next Gen PlayStation 5 e Xbox Series X entro il mese di dicembre. Continuate a seguirci anche tramite i nostri social Facebook e Twitter per altre notizie e informazioni.

È stato prima inserito nella Hall of Fame del calcio italiano, poi anche la Fifa lo ha voluto premiare con un'importante nomination.

Salva la vita a un avversario, Mattia Agnese dell’Ospedaletti Calcio in nomination per il Fifa Fair Play Award 2020 fotogallery

Agnese potrebbe essere il primo italiano a vincere il riconoscimento della FIFA, un momento storico per l’ Ospedaletti e per l’intero movimento calcistico della zona. Nei giorni scorsi una troupe dell ...

