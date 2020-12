Ficarra e Picone lasciano Striscia la notizia: retroscena sui motivi, comici contro GF Vip? (Di venerdì 4 dicembre 2020) Nessuno o quasi si sarebbe mai immaginato l’addio di Ficarra e Picone da Striscia la notizia. Domani, sabato 5 novembre, si chiuderà una parentesi molto importante legata al Tg satirico di Antonio Ricci: dopo 15 anni il duo comico siciliano lascerà ufficialmente il programma di Canale 5. Ma quali sono le ragioni? Ficarra e Picone,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 4 dicembre 2020) Nessuno o quasi si sarebbe mai immaginato l’addio didala. Domani, sabato 5 novembre, si chiuderà una parentesi molto importante legata al Tg satirico di Antonio Ricci: dopo 15 anni il duo comico siciliano lascerà ufficialmente il programma di Canale 5. Ma quali sono le ragioni?,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

galax64716705 : RT @Libero_official: Indiscrezioni sull'addio di #Ficarra e #Picone a #StrisciaLaNotizia: 'Non sopportavano più la linea editoriale di #Med… - pietro30199674 : RT @Libero_official: Indiscrezioni sull'addio di #Ficarra e #Picone a #StrisciaLaNotizia: 'Non sopportavano più la linea editoriale di #Med… - Cassio39592131 : @Libero_official nn sono i soli a vergognarsi di dire bufale! solo voi vi ostinate a dirle per gli analfabeti che s… - edistintivo : @Libero_official Ma andate a cagare Ficarra e Picone solo chiacchiere e distintivo senza vergogna e senza dignità d… - blogtivvu : Ficarra e Picone, addio a Striscia: retroscena, duo comico contro #GFVip? -

Ultime Notizie dalla rete : Ficarra Picone Ficarra e Picone, addio alla conduzione di Striscia Ansa Paramount: le uscite in dvd di Marzo

[leggi] Si conferma il fenomeno Ficarra e Picone con "La matassa", nuovo film dei due comici siciliani, che col precedente film, "Il 7 e l'8" avevano superato i dieci milioni di euro al box office. Il ...

Box office Italia: Eastwood torna in testa

Dopo tre settimane di presenza nelle sale, "Gran Torino" di e con Clint Eastwood, sale al primo posto, scalzando "La matassa" di Ficarra e Picone (terzo) e respingendo l'attacco di una nuova entrata, ...

[leggi] Si conferma il fenomeno Ficarra e Picone con "La matassa", nuovo film dei due comici siciliani, che col precedente film, "Il 7 e l'8" avevano superato i dieci milioni di euro al box office. Il ...Dopo tre settimane di presenza nelle sale, "Gran Torino" di e con Clint Eastwood, sale al primo posto, scalzando "La matassa" di Ficarra e Picone (terzo) e respingendo l'attacco di una nuova entrata, ...