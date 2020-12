Fiamme nella notte ad Acilia: grosso incendio al supermercato Eurospin (FOTO) (Di venerdì 4 dicembre 2020) Paura nella notte ad Acilia dove, poco prima delle le 2.30, si è scatenato un grosso incendio all’interno del supermercato Eurospin, in via di Prato Cornelio. Sul posto, oltre alle forze dell’ordine, è intervenuta la squadra 13/A dei vigili del fuoco di Ostia. In ausilio sono giunte anche l’autobotte(Ab/13), l’autoscala(AS/13), il carro sollevamenti e il carro autoprotettori (Ta/6). Nessuna persona, ne’ le abitazioni adiacenti sono rimaste coinvolte. Sono in corso le indagini per scoprire le cause dell’incendio. Leggi anche: Incidente alle porte di Roma, autocisterna esce fuori strada: era carica di soda caustica su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 4 dicembre 2020) Pauraaddove, poco prima delle le 2.30, si è scatenato unall’interno del, in via di Prato Cornelio. Sul posto, oltre alle forze dell’ordine, è intervenuta la squadra 13/A dei vigili del fuoco di Ostia. In ausilio sono giunte anche l’autobotte(Ab/13), l’autoscala(AS/13), il carro sollevamenti e il carro autoprotettori (Ta/6). Nessuna persona, ne’ le abitazioni adiacenti sono rimaste coinvolte. Sono in corso le indagini per scoprire le cause dell’. Leggi anche: Incidente alle porte di Roma, autocisterna esce fuori strada: era carica di soda caustica su Il Corriere della Città.

