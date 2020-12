Fenomeno Russell, guida per la prima volta la Mercedes di Hamilton e straccia tutti (Di venerdì 4 dicembre 2020) Ha preso in mano per la prima volta nella sua vita la Mercedes di Hamilton, a casa col Covid, è ha stracciato tutti. George Russell, nel replay del del Gp Bahrain, che si corre su una versione più corta e mai utilizzata della pista di Sakhir, con solo quattro vere curve, ha chiuso al comando le prime libere in 0.54.546, mettendo in fila dietro di lui Verstappen, Albon e Bottas. Il britannico, 22 anni appena, è un predestinato. Che fa cose da predestinato. E’ un protetto della Mercedes, tanto che il capo del team Toto Wolff ha deciso di puntare su di lui in assenza di Hamilton al posto del pilota di riserva designato, Stoffel Vandoorne. Russell è alla Mercedes dal 2017, ha percorso un totale di poco più ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 4 dicembre 2020) Ha preso in mano per lanella sua vita ladi, a casa col Covid, è hato. George, nel replay del del Gp Bahrain, che si corre su una versione più corta e mai utilizzata della pista di Sakhir, con solo quattro vere curve, ha chiuso al comando le prime libere in 0.54.546, mettendo in fila dietro di lui Verstappen, Albon e Bottas. Il britannico, 22 anni appena, è un predestinato. Che fa cose da predestinato. E’ un protetto della, tanto che il capo del team Toto Wolff ha deciso di puntare su di lui in assenza dial posto del pilota di riserva designato, Stoffel Vandoorne.è alladal 2017, ha percorso un totale di poco più ...

Una settimana pirotecnica per la F1. Ha dato fuoco alla polveri Romain Grosjean facendo un salto all’infermo con tanto di biglietto di ritorno. Le immagini eroiche del francese, che balza ...

