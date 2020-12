Federica Pellegrini addobba l’albero di natale su tacchi a spillo, che spettacolo-FOTO (Di venerdì 4 dicembre 2020) La Pellegrini condivide una FOTO su Instagram in cui addobba l’albero di natale sui tacchi a spillo e in abito lungo, meravigliosa Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88) La campionessa di nuoto alle prese con l’albero di natale. Federica Pellegrini addobba l’albero sui tacchi a spillo e L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 4 dicembre 2020) Lacondivide unasu Instagram in cuidisuie in abito lungo, meravigliosa Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@kikkafede88) La campionessa di nuoto alle prese condisuie L'articolo proviene da YesLife.it.

Ironmask11 : @Agenzia_Ansa Ma come. Un’integerrima sinistroide che non rispetta le regole? Amica di Federica Pellegrini? Siete m… - lauraver : @justinebaseball @BillieJeanKing @naomiosaka @Venuseswilliams Li Na, Steffi Graf Megan Rapinoe, Federica Pellegrin… - Alessan34958222 : RT @cmdotcom: Spacco vertiginoso e total black, che sexy Federica Pellegrini in macchina: 'Cattiva, come la padrona'! FOTO - Nuotomania : Questionedistile - #Senzacategoria #orsi #pellegrini Lo chapeau del Bomber a Fede: Lo chapeau del Bomber a Fede. Ap… - Tanino98690526 : @cmdotcom Federica Pellegrini e stata ed è sexy una gran figa ?????? -