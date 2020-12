Federica Brignone | «La mia vita a tutto sport»

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Ha la voce sorridente Federica Brignone, lo si sente anche al telefono. Sembra di vedere quel sorriso che raramente manca a fine gara per la trentenne nata a Milano e valdostana d’adozione. Questo fine settimana sulle nevi svizzere di St. Moritz per un doppio Super Gigante, poi Francia e Austria e via di nuovo nel 2021 anno del Mondiale casalingo a Cortina, un mondiale che, come anche la Coppa del Mondo, è diverso dal passato a causa delle restrizioni per il Covid. «È brutto arrivare al traguardo e non avere il pubblico, il boato. Dall’altra parte gli spostamenti sono più semplici e c’è maggiore possibilità di concentrarsi».