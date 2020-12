Fatture false per otto milioni di euro nel Casertano: GdF sequestra beni di cinque imprese (Di venerdì 4 dicembre 2020) Vorticoso giro di Fatture false nel settore della produzione e commercio all’ingrosso di calzature e prodotti di pelletteria: sequestro di beni per 500mila euro. Nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura di Napoli Nord, i finanzieri della Compagnia di Aversa hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo, emesso dal GIP del Tribunale di Napoli Leggi su 2anews (Di venerdì 4 dicembre 2020) Vorticoso giro dinel settore della produzione e commercio all’ingrosso di calzature e prodotti di pelletteria: sequestro diper 500mila. Nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura di Napoli Nord, i finanzieri della Compagnia di Aversa hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo, emesso dal GIP del Tribunale di Napoli

