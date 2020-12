Fatture false, Gdf sequestra beni e soldi a cinque aziende del Casertano (Di venerdì 4 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoUn “vorticoso giro di Fatture false” per un ammontare di oltre otto milioni di euro che avrebbe permesso a diverse società operanti nel settore della produzione e del commercio di calzature e prodotti in pelle di evadere il Fisco per quasi 2,5 milioni. E’ l’accusa a carico di titolari e rappresentanti di due società e tre ditte individuali del Casertano, cui i finanzieri della Compagnia di Aversa hanno sequestrato beni e disponibilità finanziarie per quasi 500mila euro. Il sequestro è stato disposto dal Gip del Tribunale di Napoli Nord su richiesta della Procura (Procuratore Francesco Greco, Aggiunto Domenico Airoma). Gli indagati rispondono dei reati di dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di Fatture per operazioni inesistenti, emissione di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 4 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoUn “vorticoso giro di” per un ammontare di oltre otto milioni di euro che avrebbe permesso a diverse società operanti nel settore della produzione e del commercio di calzature e prodotti in pelle di evadere il Fisco per quasi 2,5 milioni. E’ l’accusa a carico di titolari e rappresentanti di due società e tre ditte individuali del, cui i finanzieri della Compagnia di Aversa hannotoe disponibilità finanziarie per quasi 500mila euro. Il sequestro è stato disposto dal Gip del Tribunale di Napoli Nord su richiesta della Procura (Procuratore Francesco Greco, Aggiunto Domenico Airoma). Gli indagati rispondono dei reati di dichiarazione fraudolenta mediante l’uso diper operazioni inesistenti, emissione di ...

