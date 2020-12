Falcone e Padrino insieme in foto, tribunale tedesco: «Qui la mafia non è sentita» (Di venerdì 4 dicembre 2020) Giovanni Falcone assieme al Padrino in foto, per il tribunale tedesco, non ha bisogno di tutele. Succede proprio in questi giorni in Germania, dopo che un ristoratore ha appeso la foto di Falcone e Borsellino accanto a quella del Padrino. Immediato ricorso ma il tribunale tedesco lo ha respinto. Maria Falcone, la sorella del giudice: «Non ci fermeremo qui». >> Operazione “Decimabis”: smantellata la “Società Foggiana” della mafia Falcone e il Padrino: il nome di una pizzeria a Francoforte Un ristoratore di Francoforte sceglie per il suo nuovo ristorante il nome Falcone e Borsellino. Nell’allestimento degli interni l’uomo, per una ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 4 dicembre 2020) Giovanniassieme alin, per il, non ha bisogno di tutele. Succede proprio in questi giorni in Germania, dopo che un ristoratore ha appeso ladie Borsellino accanto a quella del. Immediato ricorso ma illo ha respinto. Maria, la sorella del giudice: «Non ci fermeremo qui». >> Operazione “Decimabis”: smantellata la “Società Foggiana” dellae il: il nome di una pizzeria a Francoforte Un ristoratore di Francoforte sceglie per il suo nuovo ristorante il nomee Borsellino. Nell’allestimento degli interni l’uomo, per una ...

