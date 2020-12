Fabio Rovazzi lancia la sfida: regalerà una playstation 5! (Di venerdì 4 dicembre 2020) Cantante, autore, attore, regista e grande videogiocatore, Fabio Rovazzi, dopo essere stato il primo artista al mondo a diventare un personaggio giocabile in "Call of Duty Warzone", viene scelto come primo testimonial italiano della nuova playstation5. Ancora una volta Rovazzi mette in campo la sua creatività realizzando tre video ispirati al mondo del cinema che lo vedono protagonista insieme alla nuova esclusiva consolle.Dopo la prima uscita, questa sera e domani alle ore 21.00 pubblicherà sul suo canale Instragram gli ultimi due appuntamenti della trilogia. Veri e propri cortometraggi che strizzano un occhio ai grandi film che hanno fatto la storia del cinema ed effetti speciali degni di Hollywood. Inoltre, l`artista ha lanciato un nuovo contest legato alla saga: chi pubblicherà il maggior numero di ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 4 dicembre 2020) Cantante, autore, attore, regista e grande videogiocatore,, dopo essere stato il primo artista al mondo a diventare un personaggio giocabile in "Call of Duty Warzone", viene scelto come primo testimonial italiano della nuova5. Ancora una voltamette in campo la sua creatività realizzando tre video ispirati al mondo del cinema che lo vedono protagonista insieme alla nuova esclusiva consolle.Dopo la prima uscita, questa sera e domani alle ore 21.00 pubblicherà sul suo canale Instragram gli ultimi due appuntamenti della trilogia. Veri e propri cortometraggi che strizzano un occhio ai grandi film che hanno fatto la storia del cinema ed effetti speciali degni di Hollywood. Inoltre, l`artista hato un nuovo contest legato alla saga: chi pubblicherà il maggior numero di ...

supermammabis : FABIO ROVAZZI REGALA PS5 - MeglioNotizie : Tre cortometraggi ed un contest social per Fabio Rovazzi - zazoomblog : Fabio Rovazzi regala una PlayStation5: ecco come partecipare al contest su Instagram - #Fabio #Rovazzi #regala… - OltreleColonne : Fabio Rovazzi pubblica tre straordinari video e dalle ore 14.00 di oggi lancia un nuovo contest su Instagram!… - RainbowItalia : #OraInOnda ? Faccio Quello Che Voglio ? Fabio Rovazzi ? Su Radio Rainbow New Italia ?? ? Seguici su… -

Ultime Notizie dalla rete : Fabio Rovazzi Tre cortometraggi ed un contest social per Fabio Rovazzi - Lifestyle Agenzia ANSA Fabio Rovazzi lancia la sfida: regalerà una playstation 5!

Cantante, autore, attore, regista e grande videogiocatore, Fabio Rovazzi, dopo essere stato il primo artista al mondo a diventare un ...

Tre cortometraggi ed un contest social per Fabio Rovazzi

Cantante, autore, attore, regista e grande videogiocatore, Fabio Rovazzi, dopo essere stato il primo artista al mondo a diventare un personaggio giocabile in 'Call of Duty Warzone', è stato scelto com ...

Cantante, autore, attore, regista e grande videogiocatore, Fabio Rovazzi, dopo essere stato il primo artista al mondo a diventare un ...Cantante, autore, attore, regista e grande videogiocatore, Fabio Rovazzi, dopo essere stato il primo artista al mondo a diventare un personaggio giocabile in 'Call of Duty Warzone', è stato scelto com ...