F1, George Russell: “Col team mi sono trovato bene oggi. Sul passo ho fatto fatica, c’è ancora molto lavoro da fare” (Di venerdì 4 dicembre 2020) Prima giornata estremamente incoraggiante con la Mercedes in un weekend ufficiale di gara per George Russell, chiamato a sostituire il sette volte campione iridato Lewis Hamilton sulla W11 in seguito alla positività di quest’ultimo al Coronavirus. Russell, al secondo anno in Formula 1, ha messo in mostra un’ottima capacità di adattamento trovando un buon feeling con la nuova macchina e stampando il miglior tempo assoluto in entrambe le sessioni di prove libere disputate oggi a Sakhir. Domani il campione di Formula 2 del 2018 andrà a caccia della prima pole position in carriera, ma non sarà semplice avere la meglio sul compagno di squadra Valtteri Bottas e su un Max Verstappen in grande spolvero con la Red Bull. “È tutto molto diverso, la pista è molto complicata – ha detto ... Leggi su oasport (Di venerdì 4 dicembre 2020) Prima giornata estremamente incoraggiante con la Mercedes in un weekend ufficiale di gara per, chiamato a sostituire il sette volte campione iridato Lewis Hamilton sulla W11 in seguito alla positività di quest’ultimo al Coronavirus., al secondo anno in Formula 1, ha messo in mostra un’ottima capacità di adattamento trovando un buon feeling con la nuova macchina e stampando il miglior tempo assoluto in entrambe le sessioni di prove libere disputatea Sakhir. Domani il campione di Formula 2 del 2018 andrà a caccia della prima pole position in carriera, ma non sarà semplice avere la meglio sul compagno di squadra Valtteri Bottas e su un Max Verstappen in grande spolvero con la Red Bull. “È tuttodiverso, la pista ècomplicata – ha detto ...

