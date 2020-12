Evander Holyfield invoca Mike Tyson | “Saliamo sul ring | il mondo lo vuole È la nostra eredità” Terzo match in vista?

Leggi su oasport

(Di venerdì 4 dicembre 2020)eddiederono vita a un epocale doppio confronto a metà degli anni ’90. La contesa tra i due pugili statunitensi scaldò il cuore di tutti gli appassionati della boxe e destò un enorme interesse a livello globale. All’MGM Grand Garden Arena di Las Vegas andò in scena una battaglia campale in due atti, di cui si parla ancora adesso: il 9 novembre 1996sconfisseper ko tecnico nel corso dell’undicesimo round e vinse il Mondiale WBA dei pesi massimi; il 28 giugno 1997 spazio alla rivincita, diventata celebre per il clamoroso morso che Irondiede all’orecchio del malcapitato Real Deal, venendo così squalificato. Sono passati più di due decenni e si è sempre parlato di un ...