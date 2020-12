Eterno Quagliarella | rinnovo in arrivo

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Fabioalla Sampdoria per un'altra stagione. La punta doriana, che a gennaio festeggerà 38 anni, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport si siederà presto al tavolo con il club per trovare un accordo per la prossima stagione. Secondo la rosa nel nuovo contratto verranno inserite variabili legate ad obiettivi ...

PaoloGaucho80 : #TorinoSampdoria Quagliarella è eterno! però segna oggi e non domenica che è meglio! - GermanAnda : Eterno Quagliarella, incansable -

Ultime Notizie dalla rete : Eterno Quagliarella

Virgilio Sport

GENOVA - Emil Audero, miglior giocatore della Sampdoria in questa prima parte di campionato, anche a Torino è stato decisivo. "Sono state abbastanza le parate che ho fatto, soprattutto nel primo tempo ...A Torino va in scena il primo posticipo del lunedì e regala un pareggio ricco di gol ed emozioni tra i padroni di casa che passano in vantaggio con il solito Belotti per poi farsi recuperare e sorpass ...