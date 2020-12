Esclusivo TPI – Il 118 rifiuta di ricoverarlo | il giorno dopo muore di Covid in casa | il documento che incastra l’Asl di Caserta

Leggi su tpi

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Ci troviamo a Sessa Aurunca, in provincia di. Qui, lo scorso 29 ottobre, un uomo di novantuno anni, Ruggero Cervo, affetto da-19, è morto. L’anziano si è spento nella sua. Eppure – come si legge su unufficiale Saniarp (Sanità a centralità dell’Assistito e della Risposta Prescrittiva) di cui TPI è venuto in possesso (e che si può visualizzare in calce a questo articolo) – il 24 ottobre, ossia cinque giorni prima del decesso, era stato consigliato il suo ricovero in ospedale “per lo stato clinico e l’età vetusta”. Il figlio di Ruggero, Giuseppe, 62 anni, ex vice commissario di Polizia, resosi conto che le condizioni cliniche del padre stavano peggiorando a vista d’occhio, ha provato ogni strada per fare in modo che l’anziano venisse seguito da vicino in una struttura ospedaliera. Ma i suoi ...