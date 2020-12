Eni, con sindacati nuovo modello di relazioni industriali (Di venerdì 4 dicembre 2020) Eni e i sindacati Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil hanno sottoscritto un accordo denominato “Insieme”, che sancisce la nascita di un nuovo modello di relazioni industriali a supporto del percorso di transizione energetica. L’accordo si inquadra nello scenario economico e nelle sfide presenti e future legate al grande percorso strategico di decarbonizzazione intrapreso da Eni con il nuovo Piano al 2050. Per l’azienda sarà quindi necessario un forte impegno collettivo, oltre a una condivisione costante di informazioni, obiettivi, iniziative e risultati. sat/mrv/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 4 dicembre 2020) Eni e iFilctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil hanno sottoscritto un accordo denominato “Insieme”, che sancisce la nascita di undia supporto del percorso di transizione energetica. L’accordo si inquadra nello scenario economico e nelle sfide presenti e future legate al grande percorso strategico di decarbonizzazione intrapreso da Eni con ilPiano al 2050. Per l’azienda sarà quindi necessario un forte impegno collettivo, oltre a una condivisione costante di informazioni, obiettivi, iniziative e risultati. sat/mrv/red su Il Corriere della Città.

