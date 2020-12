Enel presenta lo studio Electrify Italy | 85% di energia da rinnovabili entro il 2050

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 4 dicembre 2020) (Teleborsa) –due anni le energierappresenteranno il 48% del totale delle fonti di approvvigionamento energetico, una quota che nelsupererà l’85% e che favorirà il processo di elettrificazione dei consumi nell’industria (42%), trasporti (41%) e residenziale (53%). Sono alcuni dei risultati che emergono dallo– Un triangolo elettrico per la transizione energetica”, realizzato da Fondazione, Politecnico di Torino e Massachusetts Institute of Technology (MIT) Laboratory for Information and Decision Systems “con l’obiettivo di valutare e quantificare i benefici ambientali, economici e sociali per il Paese derivanti dalla transizione energetica e dal processo di graduale elettrificazione dei consumi”. Il rapporto si basa ...