Emofilia B | la terapia genica di UniQure funziona

Leggi su corrierenazionale

(Di venerdì 4 dicembre 2020)B: ladicentra l’end point in fase III. E’ stata sufficiente per eliminare gli eventi emorragici nei sei mesi successivi all’infusione I primi risultati di uno studio in fase avanzata di unaper l’B mostrano che il trattamento può sostituire il fattore della coagulazione carente o mancante nelle… L'articolo Corriere Nazionale.