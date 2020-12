Emma Corrin, che con queste foto ci porta dietro le quinte di The Crown 4 (Di venerdì 4 dicembre 2020) Emma Corrin è la new-entry di The Crown 4. L’esordiente attrice britannica è riuscita a calarsi perfettamente nei panni di Lady Diana, conservando la sua complessità e le mille sfumature. E ora ha voluto regalare ai tantissimi fan della serie Netflix anche un assaggio del dietro le quinte. Leggi su vanityfair (Di venerdì 4 dicembre 2020) Emma Corrin è la new-entry di The Crown 4. L’esordiente attrice britannica è riuscita a calarsi perfettamente nei panni di Lady Diana, conservando la sua complessità e le mille sfumature. E ora ha voluto regalare ai tantissimi fan della serie Netflix anche un assaggio del dietro le quinte.

NetflixIT : Emma Corrin ha ricordato così QUESTA scena di The Crown 4: “Quando abbiamo girato la scena con l’abito da sposa, ne… - transmetal78 : @owillis @pattonoswalt Also, Emma Corrin. ?? - HAnneHathaway1 : RT @CelebPostings: Emma Corrin - enricaroddolo : Diana libera sui pattini per i corridoi di Buckingham Palace: in tv la rivincita di Lady D - Emma Corrin e le sue p… - iconicmanu : RT @fallinzay: Nuova fancam di Emma Corrin nei panni di Lady Diana con Girls Just Want To Have Fun di Cyndi Lauper aka una delle mie canzon… -