Emilia-Romagna, Friuli, Marche, Puglia e Umbria: ecco le Regioni che passano in zona gialla. Campania e Toscana diventano arancioni (Di venerdì 4 dicembre 2020) Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria passano alla zona gialla a partire dal 6 dicembre. Campania, Toscana, Valle D’Aosta e la Provincia Autonoma di Bolzano dalla zona rossa a quella arancione. E’ quanto stabiliscono le nuove ordinanze del ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dell’ultimo monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità (Iss) relativo alla situazione del contagio da Coronavirus in Italia. L’Abruzzo resta in zona rossa Sono rinnovate invece le misure restrittive relative alle seguenti Regioni: Abruzzo, che resta in zona rossa, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte, che ... Leggi su open.online (Di venerdì 4 dicembre 2020)Venezia Giulia,allaa partire dal 6 dicembre., Valle D’Aosta e la Provincia Autonoma di Bolzano dallarossa a quella arancione. E’ quanto stabiliscono le nuove ordinanze del ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dell’ultimo monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità (Iss) relativo alla situazione del contagio da Coronavirus in Italia. L’Abruzzo resta inrossa Sono rinnovate invece le misure restrittive relative alle seguenti: Abruzzo, che resta inrossa, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte, che ...

sbonaccini : ?? Ho ricevuto dal ministro Speranza la conferma che da domenica l'Emilia-Romagna tornerà in zona gialla. Ma dobbiam… - sbonaccini : A natale regala un albero ???? La @RegioneER ha attivato distribuzione gratuita di 4,5 milioni di nuovi alberi in 5 a… - sbonaccini : ? La Regione Emilia-Romagna rinvia al 31 marzo 2021 il pagamento del bollo auto in scadenza a dicembre ? - SerenellaRaimo1 : RT @Adnkronos: ++Coronavirus Emilia Romagna, 2.143 contagi e 63 morti: il bollettino++ - scopellitr : RT @sbonaccini: ?? Ho ricevuto dal ministro Speranza la conferma che da domenica l'Emilia-Romagna tornerà in zona gialla. Ma dobbiamo contin… -