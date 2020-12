Ellen Pompeo: "I fan italiani di Grey's Anatomy sono i migliori" il post divide Twitter (Di venerdì 4 dicembre 2020) Dopo che Ellen Pompeo ha dichiarato la sua preferenza per i fan italiani di Grey's Anatomy, il fandom della serie tv si divide e su Twitter. Ellen Pompeo, storica interprete di Meredith Grey in Grey's Anatomy, ha spiazzato i numerosi seguaci della serie tv, dichiarando su Twitter che secondo lei i fan italiani sono in assoluto i migliori fan del medical drama. Il post è apparso in concomitanza con la messa in onda del nuovo episodio dello show ed ha diviso i suoi follower su Twitter. Prosegue con grande successo la messa in onda della diciassettesima stagione di Grey's ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 4 dicembre 2020) Dopo cheha dichiarato la sua preferenza per i fandi's, il fandom della serie tv sie su, storica interprete di Meredithin's, ha spiazzato i numerosi seguaci della serie tv, dichiarando suche secondo lei i fanin assoluto ifan del medical drama. Ilè apparso in concomitanza con la messa in onda del nuovo episodio dello show ed ha diviso i suoi follower su. Prosegue con grande successo la messa in onda della diciassettesima stagione di's ...

_moonlights____ : Ma Ellen Pompeo e Krishna Vernoff hanno deciso proprio di farci piangere tutte le nostre lacrime questa stagione? C… - XNOTBRAVE : ma voi come vi sentite dopo aver rivisto t.r. knight ed ellen pompeo insieme? io credo che dopo questa la mia vita può anche finire :) - taaanzi_ : Ho silenziato tutto,ma poi Ellen Pompeo... - BlanchDaisyy : No ma comunque Ellen Pompeo living her best life a stare su quella spiaggia meravigliosa per chissà quante puntate e viene pure pagata - pastaIpesto : ELLEN POMPEO QUANTO SEI BONA SU QURLLA SPIAGGIA -