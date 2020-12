Elisabetta Canalis da mora diventa bionda i fan la criticano

Leggi su people24.myblog

(Di venerdì 4 dicembre 2020) La showgirlha dato una svolta al look e si è fatta. Sui social ha pubblicato una foto, con la chioma color oro che le incornicia il viso radioso. Lei sorride felice, contenta del suo nuovo hair style. I follower, invece non prendono bene il cambiamento. Per tanti anni l’abbiamo vista con i capelli castani, a parte qualche schiaritura sulle punte o colpi di luce di tanto in tanto. Ma cosìnon si era mai vista. Sui social si è mostrata con i capelli decolorati e i fan si sono divisi. “Sei bellissima”, “Come stai bene”, “Ti illuminano il viso” scrivono alcuni. Ma sono in moltissimi ad essere meno entusiasti: “Ma non sei troppo?”, “Ti preferivo scura”, “Cos’è tutta questa bionditudine”, “Come? Smettila subito”, ...