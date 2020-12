Elettra Lamborghini scarta i regali, ma i fan guardano altro: il motivo (Di venerdì 4 dicembre 2020) È aria di Natale per tutti, anche per Elettra Lamborghini che scarta il primo regalo fattole da un noto brand di makeup “Santa is coming”, mancano pochi giorni al Natale che, anche se quest’anno sarà diverso, ci darà tanti regali da scartare. Elettra Lamborghini che ci tiene particolarmente all’interazione con i fan, comincia a scartarli, L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 4 dicembre 2020) È aria di Natale per tutti, anche percheil primo regalo fattole da un noto brand di makeup “Santa is coming”, mancano pochi giorni al Natale che, anche se quest’anno sarà diverso, ci darà tantidare.che ci tiene particolarmente all’interazione con i fan, comincia arli, L'articolo proviene da Inews.it.

trash_italiano : Quando ordini Elettra Lamborghini su Wish: #thevoice - sonofrancesso : Elettra Lamborghini che sponsorizza Pupa....... ma a noi.... non interessa - Pandavillosa : RT @Pandavillosa: WINNING PERFORMANCE - Elettra Lamborghini- MUSICA (E IL RESTO SCOMPARE) - Italy - 2020 Eurovision Song Contest https://t.… - francy04598976 : COME CREARE UNA CANZONE DI ELETTRA LAMBORGHINI.. SENZA ALCUN TALENTO -- Tutorial - Stefy0039 : @stanzaselvaggia La vera bulla è lei. Lei che insulta Elettra Lamborghini 'E' coronavirus della musica'. Poi quando… -