E' ufficiale: la Campania è zona arancione. Cosa si può fare e cosa no (Di venerdì 4 dicembre 2020) Cambiano le classificazioni delle regioni. Dal 6 dicembre Marche, Friuli Venezia Giulia, Puglia, Umbria ed Emilia Romagna tornano in zona gialla. La Toscana invece diventa zona arancione a partire dalla mezzanotte fra sabato 5 e domenica 6 dicembre. Lo ha annunciato su Facebook il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, precisando «Stiamo predisponendo un'ordinanza per interpretare al meglio il nuovo Dpcm». Passano da zona rossa a zona arancione la Campania.

