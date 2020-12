È appena nata ma ha già 28 anni e sua madre ha solo 18 mesi più di lei: ecco come è possibile (Di venerdì 4 dicembre 2020) È nata solo lo scorso ottobre, ma tecnicamente ha già 28 anni ed è “più giovane” di sua mamma di appena 18 mesi. come è possibile? Tutto questo si spiega con il fatto che la piccola Molly Everette Gibson è nata da un embrione congelato 28 anni fa, un anno e mezzo dopo la nascita della donna che ha portato a termine la gravidanza, Tina. La vicenda è avvenuta in Tennessee ed è riportata da diversi quotidiani statunitensi, che sottolineano come la piccola Molly abbia battuto il record precedente, che appartiene sempre alla stessa coppia adottiva, che aveva fatto nascere nel 2017 un altro embrione sempre risalente al 1992, che era quello della sorella gemella di Molly. “Siamo sulla Luna – commenta la signora Gibson al New ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 4 dicembre 2020) Èlo scorso ottobre, ma tecnicamente ha già 28ed è “più giovane” di sua mamma di18? Tutto questo si spiega con il fatto che la piccola Molly Everette Gibson èda un embrione congelato 28fa, un anno e mezzo dopo la nascita della donna che ha portato a termine la gravidanza, Tina. La vicenda è avvenuta in Tennessee ed è riportata da diversi quotidiani statunitensi, che sottolineanola piccola Molly abbia battuto il record precedente, che appartiene sempre alla stessa coppia adottiva, che aveva fatto nascere nel 2017 un altro embrione sempre risalente al 1992, che era quello della sorella gemella di Molly. “Siamo sulla Luna – commenta la signora Gibson al New ...

