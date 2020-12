E’ appena nata ma ha già 28 anni: congelano embrioni in attesa di adozione! (Di venerdì 4 dicembre 2020) L’embrione fu congelato nel 1992, appena 18 mesi dopo la nascita della donna che l’avrebbe partorita. Tre anni fa nacque sua sorella gemella Foto © PixabayE’ innegabile che la scienza abbia fatto infiniti progressi. Ma quanto accaduto negli Stati Uniti negli ultimi tre anni sfida anche la più fervida immaginazione. Protagonista, una famiglia di Knoxville, nel Tennessee. E anche le loro bambine, E. e M., nate a distanza di appena tre anni ma, in un certo senso, quasi coetanee della mamma che le ha fatte nascere. L’ultima delle figlie, M., è nata pochi giorni fa. Da un embrione congelato addirittura nell’ottobre del 1992, ovvero solo 18 mesi dopo la nascita della donna che lo avrebbe poi ricevuto nel suo utero. Il che, di fatto, la rende l’embrione “più anziano” mai ... Leggi su chenews (Di venerdì 4 dicembre 2020) L’embrione fu congelato nel 1992,18 mesi dopo la nascita della donna che l’avrebbe partorita. Trefa nacque sua sorella gemella Foto © PixabayE’ innegabile che la scienza abbia fatto infiniti progressi. Ma quanto accaduto negli Stati Uniti negli ultimi tresfida anche la più fervida immaginazione. Protagonista, una famiglia di Knoxville, nel Tennessee. E anche le loro bambine, E. e M., nate a distanza ditrema, in un certo senso, quasi coetanee della mamma che le ha fatte nascere. L’ultima delle figlie, M., èpochi giorni fa. Da un embrione congelato addirittura nell’ottobre del 1992, ovvero solo 18 mesi dopo la nascita della donna che lo avrebbe poi ricevuto nel suo utero. Il che, di fatto, la rende l’embrione “più anziano” mai ...

Molly, la bimba nata da embrione congelato 28 anni fa

E’ nata solo lo scorso ottobre, ma tecnicamente è "più giovane" di sua mamma di appena 18 mesi. La piccola Molly Everette Gibson è nata infatti da un embrione congelato 28 anni fa, un anno e mezzo dop ...

E' nata solo lo scorso ottobre, ma tecnicamente è "più giovane" di sua mamma di appena 18 mesi. La piccola Molly Everette Gibson è nata infatti da un embrione congelato 28 anni fa, un anno e mezzo dop ...