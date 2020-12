Droni, posti di blocco, esercito, lotta alla mafia o agli scafisti? No, il natale secondo Conte (Di venerdì 4 dicembre 2020) Cara ministra degli Interni, leggendo tra le righe della Repubblica viene da mettersi le mani nei capelli. Se non fosse una tragedia il vostro operato ci sarebbe da ridere, ma siccome l’Italia si ritrova in una situazione di disagio (economico, psicologico…) e non avete fatto altro che peggiorare la situazione, c’è solo da piangere e inorridire di fronte “i piani” che state progettando. “Droni, posti di blocco, pattuglie che scenderanno e saliranno nei treni a lunga percorenza. Forze dell’ordine sulle autostrade e sulle più importanti arterie viarie, controlli negli aeroporti, nelle stazioni e nei porti”. Impiego intesificato di task force e dell’esercito. A capodanno partirà una spietata ‘caccia ai veglioni abusivi o ai raduni nelle seconde case’. Potrebbe sembrare la preparazione di un’operazione di massima ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 4 dicembre 2020) Cara ministra degli Interni, leggendo tra le righe della Repubblica viene da mettersi le mani nei capelli. Se non fosse una tragedia il vostro operato ci sarebbe da ridere, ma siccome l’Italia si ritrova in una situazione di disagio (economico, psicologico…) e non avete fatto altro che peggiorare la situazione, c’è solo da piangere e inorridire di fronte “i piani” che state progettando. “di, pattuglie che scenderanno e saliranno nei treni a lunga percorenza. Forze dell’ordine sulle autostrade e sulle più importanti arterie viarie, controlli negli aeroporti, nelle stazioni e nei porti”. Impiego intesificato di task force e dell’. A capodanno partirà una spietata ‘caccia ai veglioni abusivi o ai raduni nelle seconde case’. Potrebbe sembrare la preparazione di un’operazione di massima ...

