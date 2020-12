Droni, posti di blocco ed esercito: il piano del Viminale per i controlli di Natale (Di venerdì 4 dicembre 2020) Se le norme contenute nel nuovo Dpcm potranno essere efficaci nel combattere la diffusione del virus, sarà necessario che i controlli per farle rispettare siano ferrei. È per questo il Viminale sta pensando ad un piano di vigilanza serrata anche nelle seconde case. E poi Droni e posti di blocco in stazioni e autostrade. Le “prove generali” le forze dell’ordine le avevano fatte a Pasqua, durante il lockdown totale. Ma il sistema sarà lo stesso e prevedeva i posti di controllo sulle autostrade e le arterie principali (con il sistema a imbuto, quindi tutti passeranno sotto l’occhio vigile della polizia); postazioni ai varchi aeroportuali e ferroviari con particolare attenzione ai treni a lunga percorrenza provenienti dall’estero; Droni sulle grandi città ... Leggi su tpi (Di venerdì 4 dicembre 2020) Se le norme contenute nel nuovo Dpcm potranno essere efficaci nel combattere la diffusione del virus, sarà necessario che iper farle rispettare siano ferrei. È per questo ilsta pensando ad undi vigilanza serrata anche nelle seconde case. E poidiin stazioni e autostrade. Le “prove generali” le forze dell’ordine le avevano fatte a Pasqua, durante il lockdown totale. Ma il sistema sarà lo stesso e prevedeva idi controllo sulle autostrade e le arterie principali (con il sistema a imbuto, quindi tutti passeranno sotto l’occhio vigile della polizia); postazioni ai varchi aeroportuali e ferroviari con particolare attenzione ai treni a lunga percorrenza provenienti dall’estero;sulle grandi città ...

