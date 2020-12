Dpcm Natale: ecco il testo del decreto del 3 dicembre 2020 (Di venerdì 4 dicembre 2020) E’ stato firmato ieri sera dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte il nuovo Dpcm con misure stringenti in vista delle festività. Tante le restrizioni a partire dal divieto di circolazione tra regioni dal 21 dicembre al 6 gennaio 2021. C’è anche il divieto di spostarsi dal proprio Comune di residenza nei giorni 25 e 26 dicembre e 1 gennaio. Ma ecco il testo ufficiale pubblicato in Gazzetta del decreto. ecco il testo del Dpcm del 3 dicembre 2020: scaricalo qui Dpcm 3 dicembre: spostamenti vietati tra Regioni e Comuni Dal 21 dicembre al 6 gennaio è vietato ogni spostamento “in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 4 dicembre 2020) E’ stato firmato ieri sera dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte il nuovocon misure stringenti in vista delle festività. Tante le restrizioni a partire dal divieto di circolazione tra regioni dal 21al 6 gennaio 2021. C’è anche il divieto di spostarsi dal proprio Comune di residenza nei giorni 25 e 26e 1 gennaio. Mailufficiale pubblicato in Gazzetta delildeldel 3: scaricalo qui: spostamenti vietati tra Regioni e Comuni Dal 21al 6 gennaio è vietato ogni spostamento “in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province ...

