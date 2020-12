DPCM Natale, Coldiretti: crack da mezzo miliardo di euro per il no ai cenoni (Di venerdì 4 dicembre 2020) A seguito dell’approvazione del DPCM Natale, niente cenone fuori casa: crack, secondo la Coldiretti, da mezzo miliardo di euro Da oggi è in vigore il nuovo DPCM che di fatto ha prorogato tutte le principali misure restrittive contenute in quello scaduto ieri. Confermata, quindi, la chiusura serale di bar, ristoranti, alberghi in tutte le Regioni L'articolo Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di venerdì 4 dicembre 2020) A seguito dell’approvazione del, niente cenone fuori casa:, secondo la, dadiDa oggi è in vigore il nuovoche di fatto ha prorogato tutte le principali misure restrittive contenute in quello scaduto ieri. Confermata, quindi, la chiusura serale di bar, ristoranti, alberghi in tutte le Regioni L'articolo Curiosauro.

matteosalvinimi : Il nuovo #Dpcm? Nessuno pretende di fare i veglioni con 300 persone alla Fantozzi, ma almeno a #Natale, S. Stefano… - Capezzone : Su @atlanticomag @jimmomo definitivo sulla conferenza di #Conte - zaiapresidente : ?? A Natale, nei piccoli centri gli anziani saranno soli in casa. Nella stesura del DPCM, le Regioni non sono state… - stelladimare__ : RT @mentecritica: Un saluto e un pensiero solidale a tutti quelli a cui il DPCM Natale non ha cambiato nulla. Soli saremmo stati, soli sare… - JPCK72 : RT @atlanticomag: Natale chiuso per Dpcm: non c’è un’emergenza Covid, c’è un’emergenza comunisti al governo, di @jimmomo -