“Dpcm frutto di aberrazione mentale”: Marcello Pera disintegra Conte dalla Palombelli (video) (Di venerdì 4 dicembre 2020) Dpcm Conte, parole durissime proprio al termine della diretta del premier. Arrivano dallo studio di “Stasera Italia”, che ha appena finito di seguire in diretta le contorsioni mentali Contenute nel decreto e soprattutto nel vademecum natalizio. Va pesantissimo Marcello Pera: “Ragionare così è frutto di aberrazione mentale, che produce aberrazione amministrativa: il che produce confusione e incertezza”. L’ex presidente del Senato, in collegamento con “Stasera Italia” da Barbara Palombelli commenta in diretta le norme che andranno a influire sul periodo del Natale appena pronunciate dal premier. Ospiti con lui sono Cottarelli, Mughini, Crosetto. Solo Cottarelli è stato duro quanto lui. : “Conte non ha spiegato i motivi delle ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 4 dicembre 2020) Dpcm, parole durissime proprio al termine della diretta del premier. Arrivano dallo studio di “Stasera Italia”, che ha appena finito di seguire in diretta le contorsioni mentalinute nel decreto e soprattutto nel vademecum natalizio. Va pesantissimo: “Ragionare così èdimentale, che produceamministrativa: il che produce confusione e incertezza”. L’ex presidente del Senato, in collegamento con “Stasera Italia” da Barbaracommenta in diretta le norme che andranno a influire sul periodo del Natale appena pronunciate dal premier. Ospiti con lui sono Cottarelli, Mughini, Crosetto. Solo Cottarelli è stato duro quanto lui. : “non ha spiegato i motivi delle ...

