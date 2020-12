DPCm dicembre 2020: posso uscire dalla mia Regione dopo il 21 dicembre? (Di venerdì 4 dicembre 2020) posso uscire dalla mia Regione dopo il 21 dicembre? Sembra essere questa la domande delle domande, peccato che ieri, tra tutti i giornalisti presenti nel corso della conferenza stampa di Giuseppe Conte, nessuno abbia fatto anche solo una obiezione sul DPCm, troppo concentrato a porre dei quesiti dei quali a nessun italiano interessava nulla, in quel momento. E così nessun giornalista presente è stato in grado di porre una semplice domanda a titolo di esempio ossia: se lavoro a Milano ma sono residente a Rieti, inizio le ferie il 23 dicembre, posso tornare presso la mia residenza, anche dopo il 21 dicembre? Una domanda a titolo di esempio che avrebbe ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 4 dicembre 2020)miail 21? Sembra essere questa la domande delle domande, peccato che ieri, tra tutti i giornalisti presenti nel corso della conferenza stampa di Giuseppe Conte, nessuno abbia fatto anche solo una obiezione sul, troppo concentrato a porre dei quesiti dei quali a nessun italiano interessava nulla, in quel momento. E così nessun giornalista presente è stato in grado di porre una semplice domanda a titolo di esempio ossia: se lavoro a Milano ma sono residente a Rieti, inizio le ferie il 23tornare presso la mia residenza, ancheil 21? Una domanda a titolo di esempio che avrebbe ...

Ipoteticamente nel nuovo Dpcm viene consentito che se la Toscana diventa arancione il 6 dicembre, in teoria potrebbe diventare zona gialla il 13 dicembre". Intanto ieri è arrivata la firma ufficiale ...

Luca Zaia su tutte le furie per il dpcm di Natale: "Sempre la stessa musica, ho ricevuto la bozza alle 2.30"

Ieri, 3 dicembre, Giuseppe Conte ha annunciato le nuove restrizioni ... Un'insofferenza che secondo Zaia si farà sentire anche tra i cittadini, a maggior ragione se si va avanti a Dpcm e ordinanze.

