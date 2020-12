Dpcm 3 dicembre: le misure per le scuole, sospese prove concorso straordinario. Indicazioni Ministero Istruzione (Di venerdì 4 dicembre 2020) Comunicato Ministero Istruzione - È stato firmato ieri il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che contiene le nuove misure per il contenimento della diffusione del COVID-19. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 4 dicembre 2020) Comunicato- È stato firmato ieri il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che contiene le nuoveper il contenimento della diffusione del COVID-19. L'articolo .

Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT ha firmato il Dpcm del 3 dicembre contenente le nuove misure per fronteggiare l'emer… - SkyTG24 : Nuovo Dpcm, da 21 dicembre a 6 gennaio stop spostamenti tra Regioni: le misure annunciate - ciropellegrino : Nel #dpcm ufficiale c'è scritto. In #Campania restiamo zona rossa #COVID19 fino a prossima Ordinanza, non oltre il… - ilovepisa : RT @CCIAA_PI: #DPCM #covid novità per #imprese ??in vigore 4 dicembre 15 gennaio 2021 ? apertura esercizi commerciali fino alle 21 ? Sospesi… - solonews1011 : RT @ferdiava: #Natale blindato, ma se poi arriva la terza ondata la colpa sarà ancora nostra? Oggi i colori delle regioni. Assurdo arrivino… -