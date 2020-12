Dottoressa uccisa dal fidanzato | a processo l’infermiere Antonio De Pace

Leggi su limemagazine.eu

(Di venerdì 4 dicembre 2020) . No al rito abbreviato perDecalabrese che lo scorso marzo ha confessato di aver assassinato la convivente, Lorena Quaranta, nel loro appartamento a Furci Siculo. A partire dal prossimo 17 marzo.Deè stato rinviato a giudizio con l’accusa di omicidio volontario. Contestata all’imputato anche la premeditazione. No al rito abbreviato perDecalabrese che lo scorso marzo ha confessato di aver assassinato la convivente, Lorena Quaranta, nel loro appartamento a Furci Siculo. Per il De, come previsto per i reati punibili con l’ergastolo, non sarà possibile ricorrere alcon rito abbreviato. Al trentenne, in carcere dallo scorso marzo, è stato ...