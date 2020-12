Dopo il vaccino contro Covid-19 resteremo infettivi? (Di venerdì 4 dicembre 2020) (Immagine: Unsplash)Mentre le autorità regolatorie di Stati Uniti ed Europa (e di molti altri paesi del mondo) valutano i dati per l’autorizzazione dei diversi vaccini anti Covid-19 che hanno superato i trial clinici, una nuova domanda comincia a serpeggiare tra gli esperti, e fa riflettere l’opinione pubblica. La questione riguarda l’infettività dei soggetti che hanno ricevuto il vaccino, e può essere posta nel modo seguente: posto che la vaccinazione sia in grado di evitare i sintomi e lo sviluppo della malattia, le persone che si vaccinano e entrano in contatto con Sars-Cov-2 saranno contagiose o no? Si tratta di una domanda piuttosto importante, alla quale – anticipiamo – la comunità scientifica non possiede ancora una risposta chiara e definitiva. Il punto è stato sollevato qualche giorno fa da Ilaria Capua, che ha dichiarato che ... Leggi su wired (Di venerdì 4 dicembre 2020) (Immagine: Unsplash)Mentre le autorità regolatorie di Stati Uniti ed Europa (e di molti altri paesi del mondo) valutano i dati per l’autorizzazione dei diversi vaccini anti-19 che hanno superato i trial clinici, una nuova domanda comincia a serpeggiare tra gli esperti, e fa riflettere l’opinione pubblica. La questione riguarda l’tà dei soggetti che hanno ricevuto il, e può essere posta nel modo seguente: posto che la vaccinazione sia in grado di evitare i sintomi e lo sviluppo della malattia, le persone che si vaccinano e entrano in contatto con Sars-Cov-2 saranno contagiose o no? Si tratta di una domanda piuttosto importante, alla quale – anticipiamo – la comunità scientifica non possiede ancora una risposta chiara e definitiva. Il punto è stato sollevato qualche giorno fa da Ilaria Capua, che ha dichiarato che ...

RobertoBurioni : Siccome qualcuno mi mette nella lista delle 'persone che non si vaccinerebbero' chiarisco pubblicamente che sono di… - Trikket34 : RT @intuslegens: Ha riconosciuto che il domicilio, in uno stato democratico, è inviolabile. E il corpo, forse viene dopo il domicilio? #TSO… - aua4eve : RT @intuslegens: Ha riconosciuto che il domicilio, in uno stato democratico, è inviolabile. E il corpo, forse viene dopo il domicilio? #TSO… - g_zerbato : RT @intuslegens: Ha riconosciuto che il domicilio, in uno stato democratico, è inviolabile. E il corpo, forse viene dopo il domicilio? #TSO… - domenicot69 : RT @intuslegens: Ha riconosciuto che il domicilio, in uno stato democratico, è inviolabile. E il corpo, forse viene dopo il domicilio? #TSO… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo vaccino Dopo il vaccino contro Covid-19 resteremo infettivi? Wired.it Oscar, la cerimonia dal vivo? L’Academy punta sul...vaccino

Dopo il via libera ieri in Gran Bretagna e l'imminente decisione negli Usa, per Hollywood è una scommessa sui vaccini che dovrebbero cominciare ad essere distribuiti a giorni, con l'obiettivo di ...

Antinfluenza, 25mila dosi in arrivo

Stanno per arrivare altre 25mila dosi di vaccino antinfluenzale. Una buona notizie per tutti i medici e le farmacie del territorio che ormai hanno terminato tutte le scorte. E questo nonostante le dos ...

Dopo il via libera ieri in Gran Bretagna e l'imminente decisione negli Usa, per Hollywood è una scommessa sui vaccini che dovrebbero cominciare ad essere distribuiti a giorni, con l'obiettivo di ...Stanno per arrivare altre 25mila dosi di vaccino antinfluenzale. Una buona notizie per tutti i medici e le farmacie del territorio che ormai hanno terminato tutte le scorte. E questo nonostante le dos ...