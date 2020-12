Domenica In, Maria Teresa Ruta vuole la conduzione: la reazione di Mara Venier (Di venerdì 4 dicembre 2020) Smessi i panni di gieffina Maria Teresa Ruta vorrebbe tornare a fare la conduttrice: questo il desiderio confessato ai coinquilini nel corso di una pseudo-intervista architettata da Cristiano Malgioglio. Sempre molto spontanea, la Ruta non si è trattenuta dall’esprimere le proprie idee, in questo caso, il proprio sogno nel cassetto, seppur consapevole della risonanza che tale ammissione avrebbe potuto avere al di fuori del programma. E le reazioni, di fatto, non sono mancate. Leggi anche >> Maria Teresa Ruta, confessioni inedite al GF Vip: «Lo ha fatto in un sarcofago» Maria Teresa Ruta conduttrice di “Domenica In”: un sogno nel cassetto Presentatrice sin dal 1984, dopo un primo periodo nel ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 4 dicembre 2020) Smessi i panni di gieffinavorrebbe tornare a fare la conduttrice: questo il desiderio confessato ai coinquilini nel corso di una pseudo-intervista architettata da Cristiano Malgioglio. Sempre molto spontanea, lanon si è trattenuta dall’esprimere le proprie idee, in questo caso, il proprio sogno nel cassetto, seppur consapevole della risonanza che tale ammissione avrebbe potuto avere al di fuori del programma. E le reazioni, di fatto, non sono mancate. Leggi anche >>, confessioni inedite al GF Vip: «Lo ha fatto in un sarcofago»conduttrice di “In”: un sogno nel cassetto Presentatrice sin dal 1984, dopo un primo periodo nel ...

