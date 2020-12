Domani ci sarà l’udienza per il rinnovo della custodia cautelare di Patrick Zaki (Di venerdì 4 dicembre 2020) Domani, 5 dicembre, ci sarà l’udienza per decidere sul rinnovo della custodia cautelare di Patrick George Zaki, lo studente egiziano dell’Università di Bologna arrestato a febbraio del 2020 al Cairo in circostanze poco chiare. l’udienza inizialmente era prevista per gennaio, Leggi su ilpost (Di venerdì 4 dicembre 2020), 5 dicembre, ciper decidere suldiGeorge, lo studente egiziano dell’Università di Bologna arrestato a febbraio del 2020 al Cairo in circostanze poco chiare.inizialmente era prevista per gennaio,

