Domani Chelsea-Leeds: Lampard e Bielsa si ritrovano dopo lo Spygate del 2019 (Di venerdì 4 dicembre 2020) Chelsea-Leeds è anche Frank Lampard contro Marcelo Bielsa. Domani i due tecnici si ritrovano dopo lo Spygate. Nel gennaio 2019, quando Lampard allenava il Derby County, rivale in Championship del Leeds, il Loco inviò un suo emissario in gran segreto a spiegare gli allenamenti della squadra di Lampard. Pochi giorni dopo le squadre si sarebbero sfidate. La spia venne fermata mentre osservava la sessione con un binocolo e successivamente interrogata. Bielsa si assunse le responsabilità e pagò la multa di 200mila sterline. La vicenda fece discutere molto in Inghilterra ma oggi Lampard ha smorzato ogni polemica spiegando che si tratta di ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 4 dicembre 2020)è anche Frankcontro Marceloi due tecnici silo. Nel gennaio, quandoallenava il Derby County, rivale in Championship del, il Loco inviò un suo emissario in gran segreto a spiegare gli allenamenti della squadra di. Pochi giornile squadre si sarebbero sfidate. La spia venne fermata mentre osservava la sessione con un binocolo e successivamente interrogata.si assunse le responsabilità e pagò la multa di 200mila sterline. La vicenda fece discutere molto in Inghilterra ma oggiha smorzato ogni polemica spiegando che si tratta di ...

