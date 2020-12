Django | nuovo capitolo per la saga in Italia? Franco Nero annuncia il nuovo film | prima bloccato per la pandemia

Leggi su nonsolo.tv

(Di venerdì 4 dicembre 2020)starebbe per tornare con undopo l’ultimodi Quentin Tarantino del 2012.hato che ci sarà uncon tanto di cameo del regista che ha riscoperto laambientata nel Far West. Infatti, le riprese dovevano iniziare a marzo 2020 a New Orleans, dove lo stesso Tarantino aveva giratoUnchained. Purtroppo, però, il Coronavirus avevatutto il progetto. Secondo, la pellicola ha avuto un costo di 20 milioni di dollari. A sua volta, anche ildi Tarantino era stato un omaggio allapellicola ...