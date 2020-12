Disastro maltempo, la provincia sotto acqua e fulmini. Danni ad abitazioni, in tilt le linee elettriche. La situazione (Di venerdì 4 dicembre 2020) Sapri, il maltempo colpisce la provincia di Salerno. Allagamenti e strade dunque impraticabili, questo lo scenario di molte zone colpite dalle forti piogge. Le foto riportate da “SapriLive” mostrano anche i Danni ad abitazioni private nel Golfo di Policastro. È accaduto durante le ore della notte, dopo l’annuncio dato dalla Protezione Civile Regionale che aveva emanato l’allerta meteo arancione. A essere duramente colpita dal maltempo, Sapri e nello specifico le zone di Piazza Plebiscito, Via Kennedy, Rione Trovatella, Piazza Regina Elena e tante altre zone. Danni ingenti causati dalla forte pioggia, ma anche dalle scariche elettriche di fulmini, registrate a Camerota e nelle frazioni di Licusati e Lentiscosa. Ancora sul campo i mezzi della protezione ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 4 dicembre 2020) Sapri, ilcolpisce ladi Salerno. Allagamenti e strade dunque impraticabili, questo lo scenario di molte zone colpite dalle forti piogge. Le foto riportate da “SapriLive” mostrano anche iadprivate nel Golfo di Policastro. È accaduto durante le ore della notte, dopo l’annuncio dato dalla Protezione Civile Regionale che aveva emanato l’allerta meteo arancione. A essere duramente colpita dal, Sapri e nello specifico le zone di Piazza Plebiscito, Via Kennedy, Rione Trovatella, Piazza Regina Elena e tante altre zone.ingenti causati dalla forte pioggia, ma anche dalle scarichedi, registrate a Camerota e nelle frazioni di Licusati e Lentiscosa. Ancora sul campo i mezzi della protezione ...

