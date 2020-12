Dinamo Kiev-Ferencvaros | formazioni e in tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 4 dicembre 2020), match valido per la sesta e ultima giornata del gruppo G di Champions League che comprende anche Barcellona e Juventus, si giocherà martedì 8 dicembre 2020 alle ore 21. All’andata il match è finito 1-1. Quali saranno i possibili schieramenti? Entrambe le squadre, già eliminate dalla Champions League, si sfidano in un vero e proprio spareggio per accedere ai sedicesimi di Europa League. Gli ucraini si schiereranno con il 4-2-3-1: Bushchan tra i pali, Khedziora, Mykolemko, Zabarnji e Karabajev in difesa. A centrocampo, Sydorchuck e Andrievsky. In avanti, Shaparenko, Tsygankov e Supryanka a sostegno di De Pena. Gli ungheresi di Rebrov risponderanno con il 4-3-3: Dibusz in porta, Lovremcsics, Blazic, Dvali e Ladouni sulla linea difensiva. A centrocampo, Heister, Kharatin e Zubkov. In avanti, Isael, ...