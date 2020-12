Diletta Leotta | il nuovo scatto lascia a bocca aperta | la giornalista presenta il suo nuovo look

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Un accappatoio bianco, scollatura vertiginosa e soprattutto un. Come spesso accade,hato ai suoi oltre sette milioni di follower. Su Instagram laha postato una foto in cui mostra il suo, ma gli occhi sono caduti sulla scollatura vertiginosa...embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CIXrWs-A7kl/?hl=it" Golssip.

CelebHeaven : Diletta Leotta - ChirinPivones : Diletta Leotta - Sublime_RoyaL : @Pacobeyy @Luca_DiRaff @Fridozard davvero ne hai 1000? cazzo allora scusa scommetto che in mezzo ai 1000 cè anche d… - robgar80 : @chedisagio @Corriere @repubblica @LaStampa Sono andato a farmi un giro sulle home e si, è vero, a parte la Gazzett… - figu97 : @ChristianTolve Perché scegliere comunque diletta leotta -

Ultime Notizie dalla rete : Diletta Leotta

Diletta Leotta cambia look e si mostra in un post Instagram, ma è un altro il particolare che non passa inosservato ai fan ...Oltre 150 ore di live streaming, 60 eventi e 600 speaker e ospiti. Più di un milione di utenti raggiunti online dall’edizione ibrida del WMF2020, con tantissimi eventi e ospiti in tre giorni. Con la c ...