Didattica Digitale Integrata in Puglia, Emiliano Firma Ordinanza Fino al 23 Dicembre (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, Firma un'Ordinanza che conferma Fino al 23 Dicembre le misure per le scuole elementari e medie. Gli istituti potranno continuare a svolgere la Didattica Digitale Integrata o in presenza, a seconda delle esigenze. Si legge che la Didattica Digitale Integrata è prevista "anche in forma mista e per

