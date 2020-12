Detenuto in permesso lavorativo sfregiò la ragazza: condannato a 16 anni (Di venerdì 4 dicembre 2020) Mohamed Safi, 37enne di origini tunisine, era riuscito a tenere nascosto il suo passato alla fidanzata, di 43 anni. Quando lei lo venne a scoprire, e per tale ragione troncare la relazione, lui ha cercato di ucciderla sfregiandola con una bottiglia rotta. Ora la nuova sentenza: 16 anni di carcere. Nuova in quanto quel che le teneva celato Safi era una condanna che stava finendo di scontare per aver ucciso la sua ex compagna Alessandra Mainolfi, diversi anni prima a Bergamo. La pm Patrizia Gambardella, nel 2008, aveva chiesto la condanna 12 anni di carcere. Safi conobbe la ragazza 6 mesi fa, quando aveva iniziato un processo di reinserimento sociale che gli concedeva dei permessi lavorativi e per questo riusciva a fingere di avere una vita quasi normale. Il 18 ottobre scorso, però, la ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 4 dicembre 2020) Mohamed Safi, 37enne di origini tunisine, era riuscito a tenere nascosto il suo passato alla fidanzata, di 43. Quando lei lo venne a scoprire, e per tale ragione troncare la relazione, lui ha cercato di ucciderla sfregiandola con una bottiglia rotta. Ora la nuova sentenza: 16di carcere. Nuova in quanto quel che le teneva celato Safi era una condanna che stava finendo di scontare per aver ucciso la sua ex compagna Alessandra Mainolfi, diversiprima a Bergamo. La pm Patrizia Gambardella, nel 2008, aveva chiesto la condanna 12di carcere. Safi conobbe la6 mesi fa, quando aveva iniziato un processo di reinserimento sociale che gli concedeva dei permessi lavorativi e per questo riusciva a fingere di avere una vita quasi normale. Il 18 ottobre scorso, però, la ...

